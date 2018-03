Billy Joel se separa de sua terceira mulher, Katie Lee

Billy Joel, 60 anos, se casou com Katie Lee, 27 anos, em 2004. Ela é crítica de restaurantes na TV e autora de livros de culinária. Ele foi casado anteriormente com a supermodelo Christie Brinkley, com quem tem uma filha, e com sua empresária, Elizabeth Weber Small.

"Esta decisão é fruto de muita consideração. Billy e Katie continuam a ser amigos, sentem admiração e respeito um pelo outro", disse o agente publicitário do músico em comunicado à imprensa.

O músico premiado com o Grammy, cujas canções de sucesso incluem "Piano Man", "Uptown Girl" e "An Innocent Man"m já vendeu mais de 150 milhões de álbuns em todo o mundo e teve seu nome incluído no Hall da Fama do Rock and Roll.