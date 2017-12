Billy Crystal vai homenagear Robin Williams no Emmy

O comediante Billy Crystal vai homenagear o ator Robin Williams na premiação de televisão Primetime Emmy Awards em 25 de agosto, afirmaram os organizadores do evento nesta quarta-feira.

Crystal, de 66 anos, que ganhou fama no circuito de comédia dos anos 1970 que também levou Williams ao estrelato, fará um tributo a Williams durante o segmento In Memoriam da premiação anual, que homenageia atores mortos que influenciaram a televisão.

Comediante virtuoso premiado com o Oscar, Williams, cujo estilo excêntrico e versatilidade dramática fizeram dele um dos principais astros do cinema e da televisão, foi encontrado morte em sua casa no norte da Califórnia na semana passada. Ele tinha 63 anos.

Crystal e Williams estrelaram juntos em 1997 a comédia Um Dia, Dois Pais e continuaram amigos. No dia da morte de Williams, Cristal escreveu no Twitter: "Sem palavras".

O produtor executivo da premiação, Don Mischer, disse que o segmento "In Memoriam" também contará com uma apresentação da cantora premiada com o Grammy Sara Bareilles.