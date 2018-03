Billy Crystal realiza sonho de jogar beisebol com os Yankees O comediante Billy Crystal realizou um sonho na quinta-feira ao jogar com os New York Yankees em um treino da equipe de beisebol, errando uma jogada antes de acertar um arremesso contra os Pittsburgh Pirates. Crystal, que é fã dos Yankees desde sua infância, começou o primeiro turno da partida como o batedor designado do time, superando o batedor Paul Maholm, dos Pirates, por 3 a 2. O ator estrelou filmes como "Harry e Sally -- Feitos Um para o Outro" e "Amigos, Sempre Amigos" e foi diversas vezes apresentador da cerimônia de entrega do Oscar. "Foi surreal", disse Crystal a jornalistas após o jogo. "Foi maravilhoso." Usando a camiseta de número 60 em homenagem a seu 60o aniversário, na sexta-feira, Crystal foi fortemente aplaudido pela multidão de mais de 10 mil torcedores que lotou o Legends Field. Depois de jogar, ele acenou para a multidão e abraçou vários dos outros jogadores Yankees, incluindo Derek Jeter e Alex Rodriguez, que ocupa a terceira base, dois dos maiores astros da Primeira Liga de Beisebol. Indagado sobre o que pensou quando se viu diante de um batedor da Primeira Liga, Billy Crystal respondeou: "Pensei: 'Não acredito que isto esteja acontecendo realmente."' "Eu queria poder voltar amanhã." Quando era estudante secundarista em Long Island, Nova York, Crystal jogava beisebol suficientemente bem para ganhar uma bolsa de estudos para a faculdade. Ele autografou uma bola para Paul Maholm e disse ao batedor de 25 anos: "Quantos anos você tem, 9?" O comediante Robin Williams assistiu à partida. "Senti um orgulho enorme", comentou. Billy Crystal disse que sempre quis jogar com os Yankees e que foi Derek Jeter quem convenceu o time a fazê-lo assinar um contrato para jogar por um dia.