Bill Cosby perde prêmios após condenação por agressão sexual

O Centro Kennedy de Washington retirou, nesta segunda-feira, 7, do comediante Bill Cosby, os prêmios Kennedy e Mark Twain, dois dos mais prestigiados no setor cultural dos Estados Unidos. Cosby foi declarado culpado de agressão sexual em abril.

"Como resultado da sua recente condenação, o conselho concluiu que os atos de Cosby ofuscaram as conquistas profissionais que estas distinções do Centro Kennedy procuram reconhecer", afirmou o órgão cultural, através de um comunicado.

Cosby recebeu em 1998, o Prêmio Kennedy, que reconhece sua contribuição para a cultura americana. Já em 2009, recebeu o Prêmio Mark Twain, dedicado a comédia dos Estados Unidos. Esses são dois dos mais prestigiados prêmios concedidos na esfera cultural americana, cuja entrega costuma ter o comparecimento do presidente do País, embora o atual líder, Donald Trump, tenha quebrado esta tradição no ano passado.

Cosby, ícone da cultura popular dos EUA, foi considerado culpado no dia 26 de abril por três crimes de agressão sexual em um julgamento carregado de simbolismo, sendo o primeiro de uma personalidade famosa desde a eclosão do movimento "Me too". Os crimes pelos quais foi declarado culpado são os de penetração sem consentimento, penetração enquanto a vítima está inconsciente e penetração após o fornecimento de entorpecente.

Mais de 60 mulheres acusaram Bill Cosby de abusar sexualmente delas entre os anos 1960 e 2000, embora esses casos não tenham prosperado, pois eles haviam prescrito. O comediante só prestou contas pelas acusações da canadense Andrea Constand.

Após conhecer sua pena, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood também expulsou Cosby do grupo por não cumprir as normas de conduta da organização.

O Centro John F. Kennedy de Artes Cênicas, em Washington, é uma iniciativa público-privada inaugurada em 1971 como o memorial do país ao presidente John Kennedy, assassinado em 1963. /EFE

