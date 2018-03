Bilionário Warren Buffett fará participação em novela O bilionário investidor Warren Buffett, recentemente apontado como o homem mais rico do mundo, vai se envolver num escândalo de informações privilegiadas --mas só na ficção, como parte do enredo da novela norte-americana "All My Children". Buffett, de 77 anos, interpretará a si próprio num episódio que deve ir ao ar em maio. Ele já participou do programa da ABC em 1992, segundo um assessor da emissora. O empreendedor e a roteirista de "All My Children", Agnes Nixon, são amigos, e o magnata é fã do programa, segundo o assessor. "Ele estava esperando por um convite para voltar, e andou conversando com Agner, e eles fizeram acontecer." Buffett participará do núcleo que envolve a investidora Erica Kane (Susan Lucci), que recentemente confessou ter se privilegiado involuntariamente de informações nos negócios. O assessor disse que Buffett receberá a diária habitual de figurante, cerca de 700 dólares. (Reportagem de Steve Gorman)