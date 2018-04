Bilhetes da princesa Diana para ex-mordomo-chefe do Palácio de Buckingham serão leiloadas

Uma série de notas escritas à mão pela finada princesa Diana, uma das quais revela que seu filho mais novo, o príncipe Harry, estava constantemente envolvido em problemas na escola, irá a leilão nesta quinta-feira.

As seis notas, as quais serão vendidas na casa de leilões Cheffins, em Cambridge, foram escritas para Cyril Dickman, que serviu como mordomo-chefe do Palácio de Buckingham por mais de 50 anos. Os filhos de Diana, os príncipes William e Harry, são constantemente retratados nas cartas.

Uma mensagem, datada de 20 de setembro de 1984, cinco dias após o nascimento de Harry, diz: “William adora seu irmão menor e passa o tempo todo envolvendo Harry com abraços e beijos, mal deixando seus pais chegarem perto!”

“A reação ao nascimento dessa pequena pessoa nos sobrecarregou totalmente e mal posso respirar com tantas flores que estão chegando aqui!”

Outro bilhete, datado de 17 de outubro de 1992, diz como ambos os príncipes “estão bem e aproveitando bastante o colégio interno, embora Harry esteja constantemente em problemas!”

Outros itens sendo leiloados pela família de Dickman incluem cartas, cartões e fotografias de outros membros da família real, incluindo o príncipe Charles, a princesa Margaret, a rainha Elizabeth e o príncipe Philip. A expectativa é que a coleção arrecade cerca de 18,5 mil dólares.