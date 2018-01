Bilheterias de cinema superam vendas de DVD e Blu-ray em 2009

Nos últimos anos, Hollywood veio a depender das margens elevadas de lucros propiciadas pelas vendas de DVDs a fim de bancar o custo elevado de produção e comercialização de filmes, mas com a queda nas vendas de DVDs o setor de cinema está reavaliando seu modelo de negócios.

A Adams Media Research reportou na segunda-feira que as bilheterias norte-americanas atingiram 9,87 bilhões de dólares em 2009, superando os 8,73 bilhões de dólares em vendas de filmes em DVD e Blu-ray.

No geral, as vendas totais de DVDs e Blu-ray, incluindo filmes, programas de televisão, vídeos de música e outras formas de conteúdo, caíram cerca de 10 por cento, para 13 bilhões de dólares em 2009, de acordo com a Adams Media.

O negócio do filmes em DVD ou Blu-ray atingiu seu pico em 2004, com vendas de 12,1 bilhões de dólares nos EUA. Já que o setor de cinema passa a confiar cada vez mais em segmentos ainda pequenos mas crescentes como distribuição online e pay-per-view, as vendas de discos de filmes não devem retornar a esse pico atingido seis anos atrás.

"O mercado será mais diversificado, com mais maneiras de obter filmes, e portanto as vendas de filmes como produto físico não verão o tipo de crescimento que vimos com o DVD", disse Tom Adams, presidente da Adams Media Research.

Os 8,73 bilhões de dólares despendidos pelos consumidores em 2009 na compra de filmes em DVDs e Blu-ray representam queda de 13 por cento ante o resultado do ano anterior, de acordo com a Adams Media. As receitas de bilheteria nos EUA subiram em quase 10 por cento em 2009, ante 2008.

A última ocasião em que as bilheterias norte-americanas haviam superado as vendas de DVDs aconteceu em 2002, de acordo com a Adams Media.

A empresa disse que os números para 2009 ainda são provisórios, porque as vendas do final de dezembro foram apenas estimadas.