Bilheteria de cinema bate recorde neste verão nos EUA

Os estúdios de Hollywood prevêem um recorde de US$ 4 bilhões nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá neste verão norte-americano, após a estréia forte no fim de semana da comédia teen Superbad - É Hoje e de outros filmes recentes que superaram as expectativas. Veja também: Projeto debate domínio de Hollywood no País e no mundo Confira soluções propostas por cineastas brasileiros Superbad estreou na liderança das bilheterias, com vendas domésticas finais de US$ 33 milhões, 6 por cento acima dos US$ 431,2 milhões estimados no domingo. Desde o final de junho, o thriller Transformers, a comédia animada Os Simpsons - O Filme, o musical Hairspray - Em Busca da Fama e o desenho animado Ratatouille superaram as expectativas dos estúdios. A temporada do verão no cinema norte-americano, que vai do início de maio até agosto e ainda tem duas semanas pela frente, é o período do ano mais lucrativo para Hollywood, durante o qual os estúdios às vezes ganham até 40 por cento de sua receita anual. Com certeza vamos superar os US$ 44 bilhões, provavelmente chegando a US$ 44,1 bilhões, disse Paul Dergarabedian, presidente da Media By Numbers, que faz a contagem dos ingressos vendidos. Acho que chegaremos a 60 milhões de ingressos vendidos, um número que não vemos há alguns anos. As bilheterias internacionais também vêm sendo altas. Mas as cifras internacionais não são compiladas tão rapidamente, porque vários filmes estréiam em países diferentes em datas distintas. Os sucessos do verão de 2007 incluem as seqüências de maio Homem Aranha 3, Shrek Terceiro e Piratas do Caribe - No Fim do Mundo. Como Transformers, todos venderam mais de 300 milhões de dólares em ingressos na América do Norte. A performance das aventuras de ação Duro de Matar 4.0 e Harry Potter e a Ordem da Fênix foi mais ou menos o que se esperava, e a comédia Ligeiramente Grávidos e o thriller sobrenatural 1408 estiveram entre os sucessos inesperados. O maior perdedor financeiro provavelmente será A Volta do Todo Poderoso. A comédia já arrecadou quase 100 milhões de dólares na América do Norte e um pouco mais de US$ 31 milhões no resto do mundo. Mas custou US$ 175 milhões de dólares para ser feita e outras dezenas de milhões para ser promovida. A aposta equivocada do verão foi a atriz problemática Lindsay Lohan, que estrelou dois fracassos de bilheteria: Ela é a Poderosa e Eu Sei Quem Me Matou. Outros fracassos de bilheteria incluem Nancy Drew, O Albergue 2 e A Mighty Heart.