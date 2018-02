'Big Brother Brasil' tem sua primeira eliminação

O "Big Brother Brasil" ainda nem começou e já tem a sua primeira baixa. Nesta quinta-feira, 8, a produção do programa informou que o candidato Milton não participará mais da nona edição do programa. Em seu lugar, o pernambucano Alexandre, administrador de empresas, de 35 anos, entra na competição. Reprodução/TV Globo Milton, de 25 anos, não participa mais da nona edição do BBB; Alexandre é o seu substituto Veja também: BBB9 terá casa de vidro e dois participantes idosos Segundo a TV Globo, o carioca Milton, de 27 anos, apresenta quadros de hipertensão, o que não seria aconselhado para quem enfrentará provas de resistência física durante o jogo. Milton é professor de matemática e doutorando em Engenharia Mecânica O "BBB9" estreia nesta terça-feira, 13, e promete algumas mudanças no formato. Além da presença de dois participantes com mais de 60 anos (a promotora de eventos Naiá e radialista Norberto), para entrar definitivamente na casa, quatro jogadores ficarão confinados em uma bolha de vidro montada no shopping Via Parque, no Rio de Janeiro (RJ).