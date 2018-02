'Big Brother Brasil 9' dá a largada com 18 confinados

O Big Brother Brasil 9 dá a largada, com a divulgação nesta quarta, 7, dos nomes dos 18 pré-selecionados para participar do reality show que volta a partir da próxima terça-feira, após a novela das nove A Favorita, tendo como sempre, com a apresentação de Pedro Bial e a direção de núcleo de Boninho, com direção de LP Simonetti. Veja também: Conheça os 18 participantes do BBB9 A nova edição do BBB9 foi disputada: 170 mil inscritos. Segundo dados da Rede Globo, a produção do programa analisou 40 mil vídeos 130 mil perfis postados no site do reality show. Os 18 selecionados de todo o Brasil têm idades entre 24 e 30 anos, com duas exceções surpreendentes: Naiá, produtora de eventos paulistana de 61 anos e Norberto, ator e radialista de Bananal (SP), de 63. A novidade do ano é a criação de uma bolha de vidro montada no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, Rio, onde ficarão quatro pré-selecionados até a terça, 20, data do primeiro paredão. Ao lado da bolha de vidro haverá uma tela 'tourchscreen' para quem quiser votar. Quem não puder ir ao shopping poderá acompanhar a rotina dos quatro e também votar pelo site do programa. O candidato eleito vai para a casa e os demais saem do programa. Confira a lista: Michele, 24 anos, estudante de Direito, de Recife (PE); Flávio, 25 anos, produtor de eventos, de Caxias do Sul (RS); Francine, 25 anos, professora, natural do Rio Grande (RS) e moradora de São Bernardo do Campo SP); Ralf, 32 anos, empresário, de São Paulo (SP); Maíra, 25 anos, fonoaudióloga, de Brasília (DF); Maximiliano, 30 anos, artista plástico, do Rio de Janeiro (RJ); Milena, 32 anos, assessora de imprensa, de Manaus (AM); Emanuel, 24 anos, estudante de Administração, de São Bento do Sul (SC); Naiá, 61 anos, promotora de eventos, de São Paulo (SP); Daniel, 25 anos, empresário, de Campo Grande (MS); Josiane, 30 anos, cantora, de Juiz de Fora (MG); Newton, 29 anos, modelo e empresário, natural de Porto Alegre (RS) e morador de São Paulo (SP); Ana Carolina, 24 anos, bacharel em Direito, de Florianópolis (SC); Norberto, 63 anos, radialista e ator, de Bananal (SP); Priscila, 26 anos, jornalista e modelo, de Campo Grande (MS); Leonardo, 25 anos, estudante de Administração, de São Paulo (SP); Mirla, 27 anos, advogada, de Belém (PA); Milton, 27 anos, matemático, professor e doutorando em Engenharia Mecânica, do Rio de Janeiro (RJ).