'Big Brother 9' quer bater recorde de faturamento Fraco em ibope, mas um sucesso comercial, a 9ª edição do programa Big Brother Brasil ainda não alcançou o posto da edição com melhor faturamento do reality. Segundo o diretor de Desenvolvimento Comercial da Globo, Marcelo Duarte, o BBB4, foi até hoje a edição que mais lucrou na emissora, com um total de 19 ações de merchandisings. "O BBB9 pode até passar essa marca, já que está com 18 ações até agora", fala ele. "Como será esticado em mais uma semana, podemos conseguir mais anunciantes."