Big Ben é silenciado para manutenção até setembro

O som tão familiar dos toques do famoso Big Ben, em Londres, foi silenciado neste sábado, 11, para manutenção, que será realizada até setembro. Situado sobre a sede do Parlamento britânico, o relógio continuará a marcar as horas. A Câmara dos Comuns anunciou em comunicado na última quarta-feira que será a primeira vez desde 1956 que o repicar do relógio, a cada meia hora e quarto de hora, será suspenso. Durante a manutenção serão substituídos os coxinetes que fazem parte do mecanismo de operação do sino, provavelmente pela primeira vez desde que o sino primeiro foi tocado, em 1959. Multidões de turistas se reúnem diariamente para ver o Palácio de Westminster, situado à margem do rio Tâmisa, e ouvir o som do Big Ben, como é conhecido o sino, embora seu nome real seja The Great Bell (o grande sino).