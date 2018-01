Bienal: entre os destaques, Ignácio de Loyola Brandão O processo de construção de um personagem e a maneira de dar vida às idéias integram o debate A Partir de uma Página em Branco, com a presença de Antonio Calloni, Silviano Santiago e Ignácio de Loyola Brandão. Às 20 horas, no Salão de Idéias, os escritores discutem sobre como encontrar o ponto de partida para afastar a angústia da página em branco. Antes disso, às 12h15, no estande da editora Contexto, a jornalista Suely Caldas autografa o livro Jornalismo Econômico. O Espaço Literário Visa começa às 15 horas com a presença do artista plástico e multimídia José Roberto Aguilar para discutir Arte na Metrópole. No mesmo espaço, às 19 horas, o tradutor e professor de literatura da USP, João Ângelo Oliva Neto, discute o clássico Odisséia. No Salão das Idéias, às 17 horas, O Controle Que a Mídia Exerce sobre a Mente das Pessoas é o assunto para Sidney Pike (ex-presidente da CNN Internacional) Vicente Adorno, Sérgio e Álvaro Moya e Roberto Muylaert. Eles debatem questões do jornalismo atual e os bastidores da emissora norte-americana.