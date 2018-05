Bienal do Rio divulga mais nomes Os organizadores da próxima edição da Bienal do Livro do Rio anunciaram mais seis autores em sua programação. Foram confirmadas as presenças dos estrangeiros Scott Turow, Abraham Verghese, Robert L. Wolke e Lisa Sanders, além de um debate entre os brasileiros Ana Maria Machado e Edney Silvestre. Anteriormente, já haviam sido anunciadas as presenças de as participações de Anne Rice, Michael Connelly, Alyson Noël, Susan Casey, Amitav Ghosh, Lauren Kate, Deborah Harkness, Leonard Mlodinow, William P. Young e Audrey Niffenegger. A 15.ª edição da Bienal ocorre entre 1.º e 11 de setembro, no Riocentro.