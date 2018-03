Bienal do Rio 2013 anuncia autores A Bienal do Livro do Rio confirmou três autores estrangeiros para 2013. Emily Giffin, Allan Percy e James C. Hunter participarão da 16.ª edição do evento literário. A Bienal ocorre entre 29 de agosto e 8 de setembro de 2013, no Rio, e vai homenagear a Alemanha. A norte-americana Emily Giffin lançou este ano Presentes da Vida (Novo Conceito), Allan Percy publicou Nietzsche para Estressados (Sextante), e James C. Hunter é autor do fenômeno O Monge e o Executivo (Sextante). Outros convidados ainda devem ser anunciados. A Bienal ocupará três pavilhões do Riocentro. Na última edição, 670 mil pessoas passaram pela mostra.