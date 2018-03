Bienal do livro já tem curadores A Câmara Brasileira do Livro (CBL) já iniciou os trabalhos com os curadores da 22.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O diretor executivo do Museu da Língua Portuguesa, Antonio Carlos Sartini, o jornalista Paulo Markun e o apresentador de televisão Zeca Camargo são os responsáveis pela criação dos conceitos que nortearão os pilares de conteúdo do maior evento do livro do País. A Bienal será realizada entre os dias 9 e 19 de agosto, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. De perfis distintos, os três curadores, segundo a CBL, têm, cada um a sua maneira, boa sintonia com os diferentes públicos que terão acesso ao evento.