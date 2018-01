Bienal divulga representantes do Brasil em Veneza Os artistas José Damasceno e a dupla formada por Angela Detanico e Rafael Lain vão representar o Brasil na 52.ª Bienal de Veneza, que ocorrerá entre 10 de junho e 21 de novembro e terá curadoria-geral do americano Robert Storr. A escolha dos artistas para a representação brasileira na tradicional mostra de Veneza é de Jacopo Crivelli Visconti, da Fundação Bienal de São Paulo - desde 1993, a instituição é responsável pela organização e curadoria do pavilhão brasileiro criado em 1964 nos Giardini. Crivelli, da Fundação Bienal de São Paulo, também será curador da representação brasileira na Bienal de Valência deste ano.