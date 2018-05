Bienal de Veneza: o futuro da arte em questão

ENVIADA ESPECIAL

VENEZA

A Última Ceia pintada por Tintoretto entre 1591-1954 é uma tela monumental, com Cristo no centro da composição destacado por uma luz intensa sobre sua cabeça. O quadro histórico do pintor veneziano tornou-se agora um dos destaques da 54.ª Bienal de Veneza, que foi inaugurada ontem para convidados. Parece que ao colocar lado a lado o clássico e o contemporâneo, esta edição do evento, sob o título Iluminações (Illuminations/Illuminazioni), quer falar de si e do papel que a mostra italiana, criada em 1895, pode ter hoje.

A tela de Tintoretto e mais outras duas pinturas do artista estão brilhando no Pavilhão La Biennale da mostra contemporânea porque suas obras, experimentais na época em que foram criadas, têm o poder de "puxar o espectador", como afirmou ontem a curadora da 54.ª Biennale, a suíça Bice Curiger em entrevista coletiva no Teatro Piccolo Arsenale, em Veneza. "A Bienal é uma oportunidade de se promover desafios", disse ela. Curioso que, enquanto a história impõe sua força pela presença de Tintoretto, o artista suíço Urs Fischer literalmente a derrete em sua instalação de 2011, outra obra de destaque desta edição. No fim do Arsenale, Fischer recriou em cera e em tamanho monumental a famosa escultura O Rapto da Sabina, de Giambologna (1529- 1608), que vai derreter aos poucos até o fim do evento, em 27 de novembro. "O invisível é algo contemporâneo nesse momento em que somos bombardeados por imagens", lembrou Bice.

Ainda na entrevista, a curadora afirmou que Iluminações é uma homenagem à luz, "assunto clássico da arte" - e à luminosidade especial da cidade italiana. E destacou que a palavra "nações", incluída no título, enfatiza "o distinto caráter" da Bienal de ter o segmento dos pavilhões nacionais, além da mostra principal, feita por curadores convidados. O segmento, este ano, conta com 89 representações de países espalhados pelos Giardini e pelo Arsenale de Veneza - o representante do Brasil é o artista Artur Barrio. Neste primeiro momento, parece ser esse nicho que desperta mais atenção dos visitantes.

É tão importante a presença dos pavilhões nacionais que a própria curadora de Iluminações pediu que quatro artistas, Monika Sosnowska, Franz West, Oscar Tuazon e Song Dong, criassem seus "parapavilhões". O do chinês Song Dong, por exemplo, reconstrói em A Inteligência da Gente Pobre a casa de sua família em forma de labirinto feito de portas de armários. Já o do austríaco Franz West, que recebe no sábado o Leão de Ouro ao lado da americana Sturtevant, traz a recriação de seu estúdio em Viena. Enfim, nada de tão especial, mas mais uma menção à Biennale essa proposta da curadora.

VISTA GERAL

Abismo da arte

Um dos grandes micos da bienal é a mostra do Pavilhão Itália, sob curadoria de Vittorio Sgarbi. Ele convidou poetas, escritores e diretores para que indicassem os artistas italianos que participariam da mostra. Nas obras de 200 artistas o que se vê, porém, uma arte contemporânea italiana deslocada e conservadora.

TabAmazônia

Por falta de recursos, o brasileiro Neville d'Almeida não conseguiu mostrar sua instalação TabAmazônia, "um mergulho na cultura indígena", na Bienal. No lugar dela, está o vídeo Verde Moreno, que Neville realizou no Pará.

China

O diretor da Biennale, Paolo Baratta, disse ter enviado carta à embaixada chinesa pedindo notícias do artista chinês Ai Weiwei, que é mantido em prisão domiciliar pelo governo da China.