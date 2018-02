Bienal de Veneza anuncia dois brasileiros Arthur Bispo do Rosário e a mineira radicada na Dinamarca Tamar Guimarães integrarão a mostra principal da 55.ª Bienal de Veneza, que será realizada de 1.º de junho a 24 de novembro. O anúncio dos selecionados foi feito na quarta-feira (13) pelo curador da mostra este ano, o italiano Massimiliano Gioni, em Roma. Em 2012, Bispo ganhou atenção internacional ao ser destaque da Bienal de São Paulo e foi alvo de mostra no Victoria & Albert Museum de Londres. Já Tamar, que chega à Bienal por seu trabalho ao lado de Kasper Akhøj, costuma trabalhar com filme, som e instalações e frequentemente mistura materiais encontrados, como fotos, textos, documentos e objetos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.