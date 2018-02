Bienal de SP reúne mais de 800 obras de 159 artistas

A 29.ª Bienal de São Paulo, cujo título reproduz verso do poeta Jorge de Lima - "Há Sempre Um Copo de Mar para o Homem Navegar" -, abre suas portas para convidados a partir desta terça, 21, e no sábado para o público, sob o signo de um conceito abrangente: a relação entre arte e política. Reúne mais de 800 obras criadas por 159 artistas, dentre as quais há um predomínio de vídeos e fotografias, seguindo tendência de mostras internacionais do gênero.

Veja também:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Galeria de fotos da montagem da mostra

Uma das principais surpresas da grande mostra é o projeto expográfico da arquiteta Marta Bogéa. Bem intrincado e mimetizando o caráter labiríntico da produção contemporânea, a exposição levará o visitante a serpentear pelo pavilhão no Ibirapuera, enquanto sugere caminhos opcionais de percurso. Não bastante, o mapa da exposição tem o mérito de desvendar ao público a paisagem luminosa do parque.