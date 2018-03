Bienal de SP recebe mostra de 50 anos da Bossa Nova A Rádio Eldorado apresenta, a partir de amanhã, uma mostra com fotos, vídeos e capas sobre os 50 anos da Bossa Nova. São mais de 250 LPs originais, 500 músicas, além de trechos de filmes históricos dos tempos da bossa. A mostra Bossa"50 acontece até o dia 24 de agosto no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A entrada é gratuita. Veja também: Exposição Bossa'50 Para o curador da exposição - cuja abertura para convidados é hoje e para o público é amanhã, às 10 horas -, Walter Garcia, volta às músicas do começo dos anos 1930 para entender as origens do gênero que estourou há 50 anos. Garcia afirma que a bossa nova, essa nota diferente na história da música nacional, é conseqüência do samba, gênero consolidado no fim dos anos 1910, mas com outras características. No texto de abertura da exposição na Bienal, Garcia define a bossa nova como um ''samba íntimo, pois a batucada se concentrava no violão''. No centro da exposição, um nicho em homenagem ao trio João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes divide espaço com 20 figurinos, criados pelo mineiro Ronaldo Fraga, que se inspirou em clássicos, como Minha Namorada e Coisa Mais Linda. Quatro salas de projeção vão exibir videoclipes criados a partir de três composições - Chega de Saudade, Wave e O Que Tinha de Ser -, além de trechos do programa Ensaio, de Fernando Faro. Num espaço que simula um apartamento, estão expostos 30 - os mais raros - dos 250 discos da coleção de Caetano Rodrigues, cujas capas contam detalhes da história do gênero. Na abertura da exposição para convidados, hoje, às 19 h, Pery Ribeiro, acompanhado pelo Zimbo Trio, vai cantar Garota de Ipanema para Helô Pinheiro, musa inspiradora da canção de Tom e Vinicius, que ele foi o primeiro a gravar.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Bossa'''' 50. Pavilhão da Bienal. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º, Portão 3, Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Tel. (011) 5576-7600. 3.ª a dom., 10 h às 20 h. Grátis. Até 24/8.