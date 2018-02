Bienal de SP recebe 11,5 mil pessoas no fim de semana A 29ª Bienal de São Paulo, aberta no sábado para o público, recebeu, segundo a organização do evento, 11,5 mil visitantes no fim de semana, número que pode ser considerado baixo para a expectativa que se tem sobre esta edição. Isso se comparado com a 27.ª Bienal, de 2006, que tinha grande porte como o da mostra deste ano (apresentava obras de 118 artistas, enquanto a atual tem participação de 159 criadores), e registrou recorde de 112.089 visitantes na sua primeira semana (com média diária de 12.454 pessoas).