Bienal de Música do Rio tem ingressos a R$ 2 A partir de hoje, a Funarte realiza a 19ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Com ingressos a R$ 2, os concertos vão ocorrer em três espaços culturais do Rio. Serão 74 obras inéditas apresentadas até o dia 19. Nesta edição, o evento selecionou 59 obras por concurso, com prêmios entre R$ 8 mil e R$ 30 mil, além de outras 15 peças, encomendadas pela Funarte. A abertura será hoje, às 19 h, no Teatro João Caetano. A programação ocupará também a Sala Funarte Sidney Miller e o Salão Leopoldo Miguez, da Escola de Música da UFRJ. O homenageado deste ano será o compositor Almeida Prado. Mais informações pelo tel. (21) 2332-9166. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.