Bieber destrona Lady Gaga como soberano do Twitter

Dados do TwitterCounter.com mostram que o cantor canadense de 18 anos tem 33,33 milhões de seguidores, 10 mil a mais do que Gaga, que passou dois anos e meio como soberana do site. Antes dela, a cantora Britney Spears era a celebridade com mais seguidores.

Em 2012, Bieber foi apontado pela revista Forbes como a terceira celebridade mais poderosa do mundo, e sua legião de seguidores no Twitter foi citada como uma razão pela qual os marqueteiros precisam prestar atenção ao site, onde as mensagens são limitadas a 140 caracteres.

Na nova lista, Lady Gaga aparece à frente da cantora Katy Perry (31,49 milhões de seguidores), de Rihanna e de Barack Obama (26,17 milhões de seguidores cada). Britney Spears já caiu para a sexta posição.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)