Biblioteca Nacional anuncia contemplados por bolsas

A seleção deste ano, na área de tradução, vai dar bolsas de US$ 3 mil (R$ 6 mil) para a tradução de obras de autores brasileiros no Exterior. A maior parte dos autores são vivos. O premiado livro ''O filho eterno'', do autor curitibano Cristóvão Tezza, será publicado na Austrália pela Scribe Publications. O anjo do adeus, de Ignácio de Loyola Brandão, sairá nos Estados Unidos pela Dalkey Archive Press. Escrita em contra-ponto: ensaios literários, de João Almino, sairá na Argentina pela Leviatan.

O ensaísta e atual curador do Museu de Arte de São Paulo (Masp), José Roberto Teixeira Coelho, terá sua obra ''Dicionário crítico de política'' publicada na Espanha pela editora Gedisa. Será publicada na Croácia a obra ''Laços de família'', de Clarice Lispector, e na Itália sairá ''Para viver com poesia'', de Mário Quintana. Outros contemplados são ''O Enigma de Qaf'', de Alberto Mussa, que será publicado na França; uma coletânea de textos de Sérgio Sant?Anna, que sairá na República Checa; e a obra ''Sem Dizer Adeus'', de Heloneida Studart, que será publicada em Israel.

Oito autores com obras em fase de conclusão foram selecionados: Afonso Cláudio Machado do Carmo, Alexandre Jorge Marinho Ribeiro, Beatriz Antunes Onofre, Jorge Alan Pinheiro Guimarães, Manoel José de Miranda Neto, Priscila Costa Lopes, Rafael Mófreita Saldanha e Ronaldo Eduardo Ferrito Mendes.

O presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Muniz Sodré, disse que estão sendo distribuídas bolsas em diferentes áreas, como Literatura e História, e que o critério para a distribuição é definido pelo conselho da fundação, que inclui intelectuais, como Joel Rufino, Domício Proença e Manoel Carneiro Leão, e representantes de instituições de pesquisa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.