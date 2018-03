Biblioteca Mindlin recebe apoio O BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) vai destinar R$ 17, 2 milhões para a implantação da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo, que abrigará 17 mil títulos e obras raras colecionadas pelo bibliófilo. Uma parceria foi realizada entre o banco, empresa pública federal, e a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo para a preparação do acervo da Biblioteca Brasiliana, compra de equipamentos, inclusive para o Laboratório da Brasiliana USP (digital), mobiliário e sistemas de segurança, entre outros. O acervo ainda está na casa da família Mindlin até a finalização do edifício que abrigará a biblioteca.