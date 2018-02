Biblioteca digital reúne 136 mil itens As Bibliotecas Nacionais de Brasil, Chile, Colômbia, Espanha e Panamá lançaram ontem a Biblioteca Digital do Patrimônio Ibero-Americano (BDPI), que reúne seus acervos em um único portal da web. São quase 136 mil itens, como fotografias, desenhos, partituras, gravações e monografias, entre outros. O projeto foi apresentado durante a 23.ª Assembleia da Associação de Bibliotecas Nacionais da Região Ibero-Americana (ABINIA), que teve início na Biblioteca Nacional da Espanha (BNE) na segunda e segue até sexta-feira. O portal, desenvolvido pela BNE, permitirá buscas por assunto e também no conteúdo dos documentos. / EFE