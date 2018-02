'Biblioteca Del Corpo', de Ismael Ivo, chega a São Paulo

Uma das estreias mundiais foi a da "Biblioteca del Corpo", justamente a que abriu a Bienal 2012, inaugurando um vínculo com o Arsenale della Danza. Instalado em Veneza há quatro anos por Ismael Ivo, trata-se de uma formação gratuita e intensiva de 4 meses a 25 jovens de vários países. Seu encerramento ocorre com a montagem de uma obra, que é dançada lá e aqui.

Em 2011, o Sesc SP financiou cinco bolsas de estudos para brasileiros participarem deste projeto, mas reduziu para três em 2012. Apesar desse corte, o número de brasileiros aumentou para oito porque a Secretaria de Estado da Cultura assumiu cinco bolsas para residentes no Estado de São Paulo. Cada qual recebeu passagens aéreas, alimentação, seguro saúde, hospedagem e ajuda de custo durante a realização do programa.

Os 25 bailarinos que dançam a "Biblioteca del Corpo" proveem do projeto educacional Arsenale della Danza. Fizeram aulas de Repertório Forsythe com Francesca Harper, danças sagradas indianas com Terence Lewis, dança contemporânea japonesa com Ko Morobushi, dança clássica tailandesa com Pichet Klunchun, o corpo antropológico com Adriana Borriello, e o corpo ritual com os brasileiros Maria Thaís e Wellington Campos, dentre outros.

Em entrevista à reportagem, no café do Ca?Giustinian, endereço da sede da Bienal de Veneza, Ismael Ivo declarou o seu interesse crescente pela educação. "Continuo gostando de dançar, de coreografar, de dirigir, de programar, mas a questão da formação vem me atraindo cada vez mais. É de uma importância muito grande e pede atenção de todos os que se preocupam com a dança. Sinto que tenho uma contribuição a dar nessa direção."

Impulsionado pelo sucesso do Arsenale della Danza, Paolo Barata, presidente da Bienal de Veneza, anunciou a criação do Biennale College: "Os primeiros passos foram dados pela dança (referindo-se ao Arsenale della Danza) e vão envolver progressivamente todos os outros setores da Bienal." Famosa pela sua exposição de artes, a Bienal de Veneza, também atua nos segmentos da Dança, Música, Teatro, Arquitetura e Cinema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

BIBLIOTECA DEL CORPO

Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195). Tel. (011) 3095-9400. 4ª e 5ª, às 21 h. R$ 6 a R$ 24.