BIBLIOTECA BRITÂNICA LANÇARÁ EM JUNHO TEXTOS INÉDITOS DE VIRGINIA WOOLF A Biblioteca Britânica anunciou que lançará em junho deste ano um livro inédito da escritora Virginia Woolf (1882-1941). Com o título de The Charleston Bulletin Suplements, a publicação é uma espécie de jornal da família, criado por seus sobrinhos Quentin e Juliana Bell, filhos de sua irmã Vanessa, para o qual a escritora colaborava com textos. "Parecia estúpido ter um escritor de verdade tão perto que não contribuísse", declarou Quentin. Apesar de o lançamento estar previsto para 13 de junho, os manuscritos foram adquiridos pela instituição em 2003. A autora de Mrs. Dalloway participou do jornal entre 1923 e 1928, quando Quentin se tornou um historiador e biógrafo da tia, responsável pelas ilustrações do periódico. Os textos, que segundo a Biblioteca Britânica mostram o humor afiado da escritora, trazem relatos de aventuras da família de Clive Bell, seu cunhado, além de histórias de empregados da casa, como a cozinheira, além de casos do círculo intelectual da área de Bloomsbury, na capital inglesa. "Ninguém escapa do humor dela, nos contos sobre os sobrinhos. A natureza travessa de Woolf aparece em primeiro plano nessa publicação de uma das grandes escritoras do século 20", disse na manhã de ontem um porta-voz da Biblioteca Britânica. /EFE