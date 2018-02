Bial discute privacidade sem citar BBB

Maitê Proença e Erik Marmo receberam um pacote de elogios do autor Walcyr Carrasco no script do capítulo 30 de Gabriela. O escritor se despede dos dois com um "aplauso" especial, após a cena em que ambos são mortos pelo coronel Jesuíno/José Wilker. Vai ao ar em 7 de agosto.

Heleno, filme com Rodrigo Santoro, chega à tela da HBO em agosto. O longa-metragem é um dos títulos com que o canal cumprirá a cota de produção nacional que passa a valer a partir do próximo dia 1º.

FDP, série da Pródigo em produção há quatro anos, também ocupará parte das cotas nacionais na HBO nesse início de validade da nova lei da TV paga. De José Roberto Torero, estreia em 26 de agosto.

Ainda sobre FDP: todos os episódios da série serão encerrados ao som de alguém pronunciando o sonoro palavrão.

A Record decidiu notificar a Band pelo voo de helicóptero que Adriane Galisteu fez sobre as dependências de A Fazenda, reality show da concorrente, para o seu programa vespertino. Para a Record, isso é como se suas câmeras fizessem um flagrante de um jogo de futebol cujos direitos de transmissão pertencem à Band.

E, embora tenha anunciado que estava lá ao vivo, Galisteu gravou seu rasante sobre A Fazenda poucas horas antes de a cena ir ao ar pela Band.

CGG, clara alusão a CQC, é a sigla que batiza o novo programa de Marcelo Tas na Band, a saber, Conversa de Gente Grande. Estreia domingo, com o ex-professor Tibúrcio e um elenco infantil, na Band.

Fãs de Jorge Garcia, o eterno Hurley de Lost, não precisam mais lamentar pelo fim da série Alcatraz. Segundo o TV Guide, o ator deve entrar na série Once Upon a Time.

Eu nasci assim

Gal Costa faz um revival profundo de sua história a Tárik de Souza para a estreia da nova temporada do programa MPBambas, no Canal Brasil. Fala das primeiras músicas que gravou de Caetano e Gil, do Tropicalismo e de Recanto, o novo CD. Sexta, 21 h.