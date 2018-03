Bial comanda 'Na Moral' sobre moral na TV

Pinta um clima. Mariana Lima, Thiago Rodrigues e Regina Duarte gravam cena para Sete Vidas, sob o comando de Bruno Moraes, em um teatro, no Rio. Psicóloga e paciente em crise no casamento, os dois jovens se encantam um pelo outro, sob o olhar da mãe dele. No ar hoje.

12 pontos de média, e 15 de pico, voltou a marcar Gugu na Record, na Grande São Paulo, segundo o Ibope, quarta-feira. A pauta foi o cantor Netinho e sua luta contra um câncer de fígado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Eu nunca me acho engraçado tecnicamente, é sempre em momentos absurdos” Eduardo Sterblich, do Pânico, a Antonio Abujamra, no 'Provocações': 3ª na Cultura

Culinária. Poucas atividades - excluindo futebol, que depende da compra de direitos - são mais rentáveis hoje na TV do que cozinhar. O segmento vem alavancando a audiência de canais pagos, como GNT e Discovery Home & Health, e é um dos poucos que não representam risco para canais abertos - vide as novas temporadas de Master Chef, na Band, e Cozinha Sob Pressão, no SBT.

Culinária 2. No último dia 7, o Discovery Home & Health foi vice-líder na TV paga entre mulheres acima de 18 anos, durante o bloco Terças à Mesa, que contou com episódio de Cake Boss e as estreias de Junior Masterchef EUA, Batalha dos Confeiteiros, Hayllie Duff na Cozinha e Delícias em Família: Na Estrada. Na ocasião, o canal obteve um crescimento de audiência de 64% em relação à média da faixa horária.

Deu bolo. O Discovery Home & Health também lançou no dia 7 a promoção Me Leva para Carlo’s Bakery em Nova York, que levará um espectador, com acompanhante, para visitar a loja Carlo’s Bake Shop e a Lackwanna, fábrica de bolos de Buddy Valastro.

Deu bolo 2. O vencedor da promoção do Discovery Home&Health ganhará ainda uma aula privada de confeitaria ministrada pela equipe oficial do confeiteiro. Mas, atenção, a promoção não inclui nenhum encontro com o próprio Buddy. No site www.discoverymulher.com, a ação elevou em 300% o número de visitantes.

Enquanto isso, a Malévola de Angelina Jolie levou o Telecine a liderar a faixa das 20 h no último domingo, ocupando a 5.ª posição entre os filmes mais vistos de 2015, considerando uma única exibição.

Gisele Bündchen topou falar ao Fantástico sobre sua aposentadoria. Foi a única entrevista concedida pela top a uma TV aberta, mérito de Maria Prata. No ar domingo.