BEYONCÉ VEM PARA O ROCK IN RIO A cantora norte-americana Beyoncé anunciou, na madrugada de ontem, a sua participação no festival Rock in Rio, no dia 13 de setembro. O show fará parte da turnê The Mrs. Carter Show - World Tour, que tem início na Europa, e leva ao mundo o belo disco 4, uma carta de amor de Beyoncé ao seu marido, Jay-Z. Beyoncé será headliner da primeira noite do festival, e foi uma das mais votadas na pesquisa realizada pelo Rock in Rio. Sua última apresentação no Brasil aconteceu em 2010, quando fez cinco shows pela turnê mundial I Am... Tour, passando por Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.