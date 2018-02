Beyoncé vai dirigir documentário sobre sua vida para 'HBO'

A cantora pop Beyoncé irá para trás das câmeras para dirigir um documentário sobre os bastidores de sua vida pessoal e profissional, afirmou o canal a cabo norte-americano 'HBO' nesta segunda-feira, 26.

O filme ainda sem título deve estrear em 16 de fevereiro e mostrar a vida da cantora premiada com o Grammy em estúdios de gravação, se preparando para apresentações ao vivo e trabalhando em sua própria empresa de produção de TV e música.

"Todo mundo conhece a música de Beyoncé, mas poucas pessoas conhecem a pessoa que Beyoncé é", disse o presidente de programação da 'HBO', Michael Lombardo, em comunicado.

"Junto a imagens eletrizantes de Beyoncé no palco, esse especial único olha para além do glamour para revelar uma mulher vibrante, vulnerável e inesquecível."

O documentário também trará momentos da vida familiar da cantora de Crazy in Love e imagens dela capturadas em seu laptop.

Beyoncé, de 31 anos, casada com o artista de hip hop Jay-Z, se apresentará no intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, em Nova Orleans, em 3 de fevereiro.