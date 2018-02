Beyoncé terá que usar roupas comportadas em show na Malásia

Os organizadores do show de estréia de Beyoncé em Kuala Lumpur, capital da Malásia, pediram que a cantora americana se cubra durante a apresentação, em novembro. O presidente de Pineapple Concerts, Ahmad Razali, disse que o concerto será feito como previsto, mas a artista deverá "deixar menos partes do corpo expostas". Beyoncé, de 25 anos e vencedora de um prêmio Grammy, é conhecida tanto pela voz potente quanto pelas roupas ousadas que usa nos shows. Em agosto, a americana Gwen Stefani, ex-vocalista da banda No Doubt, teve que se submeter às normas morais dos grupos islâmicos da Malásia. Eles exigiram que o governo cancelasse a apresentação pela imoralidade do figurino. Gwen Stefani cantou no dia 21 de agosto em Kuala Lumpur, parte de uma turnê pela Ásia, com roupas comportadas, como exigido pelos grupos muçulmanos.