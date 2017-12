Beyoncé surpreende fãs com lançamento inesperado de álbum

A cantora pop norte-americana Beyoncé surpreendeu os fãs nesta sexta-feira com o lançamento do quinto álbum gravado em estúdio, composto de 14 músicas e 17 vídeos, informou a Columbia Records, uma divisão da Sony.

"Eu vejo música... É mais do que apenas o que ouço", disse Beyoncé em comunicado divulgado pelo selo, dando explicação para o grande número de vídeos. Segundo o estúdio, as cenas foram gravadas em Houston, Nova York, Paris e Sydney, O clipe da música "Blue" tem imagens captadas durante a passagem da cantora pelo Brasil neste ano.

A cantora nascida no Texas é uma das artistas de maior sucesso no mundo. Seus shows em diversas partes do planeta estão sempre lotados, e ela costuma ocupar o número 1 nas paradas de vendas musicais.

Veja prévias dos novos clipes de Beyoncé

Beyoncé é famosa por apresentações enérgicas no palco, pelo hit "All the Single Ladies (Put a Ring on It)" e por promover a força das mulheres.

"Quando estou conectada a alguma coisa, eu vejo imediatamente um visual ou uma série de imagens relacionadas a um sentimento ou a uma emoção, uma lembrança da minha infância, pensamentos da minha vida, meus sonhos e fantasias. E eles estão sempre ligados à música", disse Beyoncé.

Por enquanto o álbum está disponível apenas em versão digital via iTunes, uma tentativa, segundo a Columbia, de permitir aos fãs formar suas próprias opiniões sem serem influenciados por críticos.

"Eu não queria lançar minha música da forma que fazia", disse Beyoncé. "Estava cansada disso. Sinto que sou capaz de falar diretamente com os fãs."

Entre os artistas, compositores e produtores envolvidos no álbum estão o marido de Beyoncé, Jay Z, além de Timbaland e Justin Timberlake.

As cópias físicas do álbum em CD e DVD estarão disponíveis para venda no Natal.

(Por Michael Roddy)

