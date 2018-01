Beyoncé leva público ao delírio no maior show de sua carreira

A cantora americana Beyoncé levou no sábado, 6, ao delírio os mais de 60 mil espectadores que assistiram seu show no estádio do Morumbi, no segundo espetáculo da turnê brasileira da artista e o maior de sua carreira.

"Muito obrigado por me receberem aqui. Este é meu maior show, e este é um dos maiores públicos para o qual cantei", exclamou ao subir ao palco a esbelta mulata, que vestia um vestido apertado de cor dourada que resplandecia com o brilho dos jogos de luzes dispostos para seu espetáculo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Crazy in love", canção com uma pequena introdução de Dejá Vu e Naughty Girl, foi o tema de abertura do show e imediatamente depois a artista voltou a animar o público: Quem está aqui para dançar?, !Quero todas as garotas sexys de São Paulo dançando!"

O espetáculo foi antecedido por nada mais nada menos do que Ivete Sangalo, que "aqueceu" os espectadores apesar da forte chuva que caiu sobre a cidade e reduziu seu tempo no palco.

Após abrir seu show com a música "Na base do beijo", Ivete escorregou e teve que continuar o show descalça. "Se Madonna já caiu e Beyoncé também, isso quer dizer que sou também uma das divas da música", brincou a cantora.

A parada brasileira da turnê mundial "I Am... Tour" de Beyoncé, começou na quinta-feira em Florianópolis, continua neste domingo e segunda-feira no Rio de Janeiro e termina no dia 10 de fevereiro em Salvador.

Entre os famosos que assistiram o espetáculo estava o jogador Ronaldo, acompanhado por sua esposa Bia Anthony, que exibia o avançado estado de sua segunda gravidez.

Beyoncé, que venceu seis prêmios Grammy em sua última edição, vendeu mais de 50 milhões de discos com o grupo Destiny's Child e outros 25 milhões em sua carreira solo que começou em 2003.