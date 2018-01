Beyoncé leva 6 prêmios e bate recorde no Grammy

Beyoncé era a artista com maior número de indicações, dez no total. A cantora levou ainda como melhor vocalista pop, por "Halo", melhor canção de R&B por "Single Ladies (Put A Ring On It)" e melhor disco de R&B contemporâneo por "I Am ... Sasha Fierce". "Muito obrigada. Esta foi uma noite incrível para mim", disse a cantora. "Gostaria de agradecer a todos os meus fãs, por seu apoio todos esses anos."

O cantor e compositor Luis Enrique, conhecido como o "Príncipe da Salsa", levou o prêmio de melhor álbum tropical por "Ciclos". O grupo espanhol La Quinta Estación, há anos radicado no México, ganhou o Grammy de melhor álbum pop latino por "Sin Frenos". Já o duo Calle 13 levou por melhor álbum alternativo, urbano ou de rock latino, como "Los de atrás vienen conmigo". Em 2007, o grupo já havia levado na mesma categoria com "Residente o Visitante". O Kings of Leon levou os prêmios de gravação do ano, por "Use Somebody", que também ganhou como melhor canção de rock.

O Black Eyed Peas e Jay-Z levaram três estatuetas cada, enquanto o prêmio de revelação foi para a banda Zac Brown Band. Lady Gaga, que fez um show da noite com Elton John, levou dois prêmios, como melhor gravação de dance por "Poker Face" e álbum de dance eletrônico por "The Fame".

Durante a cerimônia, houve um tributo especial para Michael Jackson, em 3-D, onde foi apresentado um vídeo de sua música "Earth Song" enquanto cantavam ao vivo Usher, Carrie Underwood, Celine Dion, Jennifer Hudson e Smokey Robinson. Os filhos de Jackson, Prince e Paris, receberam um prêmio pela trajetória de seu falecido pai.

Juanes, Jennifer López, Ricky Martin e Plácido Domingo também participaram da cerimônia como apresentadores. Entre os destaques da festa esteve ainda Pink, que levantou a plateia cantando "Glitter in the Air", enquanto girava suspensa por um trapézio.