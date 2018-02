Beyoncé ganha documentário no HBO Uma das maiores estrelas mundiais da música, dona de uma infinidade de troféus internacionais, a atriz e cantora Beyoncé é o alvo de um documentário, Life Is But a Dream, que mescla depoimentos e histórico sobre sua trajetória, com cenas de seus grandes shows, em uma edição de 90 minutos. O programa será visto no Brasil no sábado, 11 de maio, pela HBO, e leva ao conhecimento do telespectador detalhes pouco conhecidos sobre a sua vida pessoal, com relatos de quem a conhece mais de perto.