Beyoncé está grávida, diz site Beyoncé estaria grávida de seu primeiro filho, segundo uma informação divulgada ontem pelo site especializado em música Mediatakeout e que não foi confirmada nem pela cantora nem por seu marido, o rapper Jay-Z. Também nos Estados Unidos, apareceu anteontem a quarta suposta amante do marido de Sandra Bullock, vencedora do Oscar de melhor atriz neste ano. Ela está casada com Jesse James desde 2005. /EFE