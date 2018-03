Beyoncé está grávida, diz site

Beyoncé estaria grávida de seu primeiro filho, segundo uma informação divulgada hoje pelo site especializado em música Mediatakeout e que ainda não foi confirmada nem pela cantora nem por seu marido, o rapper Jay-Z.

O anúncio da gravidez rapidamente teve grande repercussão na imprensa americana que, no entanto, tratou o assunto com cautela, já que não é a primeira vez que um rumor do tipo surge.

O Mediatakeout diz que a confirmação da gravidez foi feita por uma pessoa de confiança e que Beyoncé está "bem e descansando".

"Soubemos que Jay-Z está extremamente feliz por ter seu primeiro filho com Beyoncé", assegura o site.