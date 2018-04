Beyonce é processada por Abercrombie & Fitch por uso de perfume

Em uma ação federal registrada na terça-feira em Columbus, Ohio, a empresa disse que o plano de Beyonce "provoca uma provável confusão" para consumidores, algo que poderia privá-la do controle sobre uma marca que ela usa desde 2002, e possivelmente prejudicar suas vendas.

Não foi possível obter declarações de representantes de Beyonce.

A Abercrombie disse que já vendeu mais de 190 milhões de dólares em perfumes sob a marca Fierce e que prevê mais 64 milhões de dólares em vendas em 2009.

A empresa sediada em New Albany, Ohio, disse que seu perfume é espalhado regularmente em suas 350 lojas ao varejo, através de máquinas de perfume ou por funcionários.

"A intenção da A&F é que todas as roupas que saiam das lojas tenham o perfume Fierce impregnado nelas," disse a empresa.

A empresa Coty Inc. assinou acordo para vender o perfume de Beyonce.

Conhecida frequentemente apenas por seu primeiro nome, Beyonce chegou à fama como vocalista do Destiny's Child e é hoje uma das cantoras mais conhecidas do mundo.

Em novembro passado seu álbum "I am ... Sasha Fierce" estreou como No. 1 na parada americana Billboard 200. No domingo a canção "Single Ladies (Put a Ring on It)," desse álbum, recebeu o prêmio de Vídeo do Ano no MTV Video Music Awards.

(Reportagem de Alexandria Sage e Jonathan Stempel)