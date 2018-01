Beyoncé e Jay-Z casaram-se na sexta-feira, diz revista People O rei do hip-hop Jay-Z e a cantora e atriz Beyoncé Knowles casaram-se na sexta-feira em Nova York, informou a revista People em seu website, citando um amigo do casal que não quis se identificar. "Aconteceu nesta noite. Jay queria que fosse realmente algo particular, amigos e família", afirmou o amigo à revista. Representantes do casal não foram encontrados para confirmar a notícia. A reportagem informou também que a cerimônia foi seguida por uma festa no apartamento do rapper em Tribeca. Entre os convidados, estavam a mãe de Beyoncé, Tina Knowles, seu pai e empresário, Mathew, sua irmã Solange, as integrantes do Destiny's Child, Kelly Rowland e Michelle Williams, e a amiga Gwyneth Paltrow, disse a revista. A notícia acontece após alguns boatos terem levado muitos jornalistas à rua da cobertura de Jay-Z na sexta-feira. Um comboio de veículos com as janelas escuras foi visto entrando e saindo da garagem no fim da tarde, um deles carregando duas pessoas vestidas com uniformes de cozinheiros. Homens trajando smoking foram vistos na cobertura, onde uma tenda branca foi levantada. O casamento entre Jay-Z, de 37 anos, cujo verdadeiro nome é Shawn Carter, e Beyoncé, 26, também conhecida pelo seu nome completo, Beyoncé Knowles, é uma das principais uniões entre celebridades dos últimos anos. O casal namora desde setembro de 2002 e participou junto em dois clipes de hits de Beyoncé, "Crazy in Love" e "Deja Vu." (Reportagem adicional de Lucas Jackson e Eric Walsh)