Beyoncé é eleita a mais bem vestida e Britney, a pior A cantora Beyoncé foi a primeira colocada numa lista das celebridades mais bem vestidas de 2007, enquanto Britney Spears careca ganhou o prêmio de momento de estilo mais chocante. A edição da revista People com as listas das celebridades mais bem e mais mal vestidas chega às bancas na sexta-feira, incluindo várias personalidades de Hollywood que ganham apelidos para descrever seu gosto em matéria de estilo. Beyonce, 26, foi apelidada "Aquela que pára o trânsito", enquanto Cameron Diaz ficou entre as 10 melhores como "As pernas" e Katie Holmes, mulher de Tom Cruise, como "A clássica". Beyoncé possui sua grife de moda própria, que lançou em 2004 com sua mãe, a estilista Tina Knowles, misturando influências do hip-hop com toques femininos como rendas e babados. A atriz Jennifer Aniston (ex-Friends) liderou a lista após a votação dos leitores, mas desta vez a revista não levou em conta as preferências dos leitores. No caso dos homens, o cantor Justin Timberlake foi considerado "O mais maneiro", e o jogador de futebol britânico David Beckham, aquele que fica melhor "de jeans e paletó". George Clooney foi mencionado pelo "melhor look monocromático". A decisão de Britney Spears de raspar a cabeça, depois de uma fase de muitas farras e períodos de internação em clínicas de reabilitação, seguindo-se ao fim de seu casamento, a colocou no topo da lista dos piores momentos de estilo. Outro que figurou na lista dos piores estilos foi o concorrente no American Idol Sanjaya, por prender o cabelo no alto da cabeça no programa de talentos, e Cameron Diaz por ofender aos peruanos com sua bolsa, que ostentava um slogan político do líder comunista chinês Mao Zedong. Numa seção especial "sotaque britânico", a People homenageou as celebridades britânicas que conquistaram os EUA, incluindo Victoria Beckham, a modelo Kate Moss, a cantora Lily Allen, a namorada do príncipe William, Kate Middleton, e a atriz Emma Watson por seu senso de estilo ousado e inesperado.