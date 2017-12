Beyonce e Dr. Dre no topo da lista de celebridades mais poderosas da 'Forbes'

A cantora Beyonce, o jogador de basquete LeBron James e o rapper e produtor Dr. Dre lideram a lista de celebridades mais poderosas divulgadas nesta segunda-feira pela revista Forbes.

Com um rendimento estimado em 115 milhões de dólares nos últimos 12 meses, Beyonce, 32, assumiu a dianteira, tomando o lugar da apresentadora Oprah, 60, que caiu para o quarto lugar em 2014. Já a também apresentadora de TV Ellen DeGeneres, 56, pulou do décimo posto em 2013 para o quinto lugar neste ano.

O top 10 inclui cinco mulheres e cinco homens. A Forbes creditou à extensa turnê de Beyonce o fato de ela ter ficado acima do rapper Jay-Z (que também é seu marido), e de Rihanna e Katy Perry. Beyonce fez 95 shows ao redor do mundo.

Além do lançamento do seu álbum Beyonce, no final do ano passado, ela levantou milhões de dólares com publicidade e com sua linha de roupas. Na semana passada, Beyonce e Jay-Z deram início a sua primeira turnê mundial. Apesar de a cantora não ser a mais rica da lista, sua presença na imprensa e nas mídias sociais garantiu seu primeiro lugar.

LeBron James, 29, que na semana passada rompeu seu contrato com o Miami Heat, pulou da 16ª posição para o número 2 este ano. Ele ganhou 72 milhões de dólares por suas performances na quadra, contratos de publicidade e a venda, para a Apple, da marca de fones de ouvido Beats Eletronics, da qual ele detinha uma porcentagem. Esse negócio, no total, envolveu mais de três bilhões de dólares.

A mais impressionante ascensão deste ano, porém, foi do produtor e empresário Dr. Dre (cujo nome completo é Andre Romelle Young). Ele arrecadou 620 milhões de dólares em 2014, e escalou 60 posições na lista de um ano para o outro. A Forbes disse que o co-fundador da Beats Eletronics de 49 anos ganhou mais dinheiro em um ano do que qualquer outra pessoa na história da lista.

A revista compilou essa que é a 15ª edição de sua lista anual a partir da estimativa dos rendimentos brutos entre junho de 2013 e junho de 2014 com turnês, livros, contratos, filmes e rendimentos residuais.

A fama e a influência são medidos a partir da freqüência com que as celebridades aparecem na mídia e o impacto que eles tiveram na indústria do entretenimento e na cultura, além de medidores de aparições nas redes sociais.

Enquanto a Forbes afirma que a lista mede influência global, a maioria dos listados são dos Estados Unidos.

O produtor e cantor Pharrell Williams entrou na lista este ano (posição 38), assim como o vencedor do Grammy Bruno Mars (13º) e os atores Bradley Cooper (48) e o Matthew McConaughey (52).

A cantora Madonna, o ex-jogador de futebol David Beckham, as atrizes Kristen Stewart e Charlize Theron, o empresário Donald Trump e os atores Alec Baldwin, Tom Cruise e Adam Sandler estão entre as celebridades que saíram da lista em 2014.