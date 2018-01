Beyoncé é a mulher mais desejada do ano, mostra pesquisa A cantora e atriz Beyoncé, estrela do musical Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho, é a mulher mais desejável do ano, segundo uma pesquisa de opinião feita com os leitores do site AskMen.com. A artista, cujo nome completo é Beyoncé Knowles, saltou da 50.ª posição no ano passado para o primeiro lugar no ranking das 99 "namoradas de fantasia", elaborado a partir dos votos dos leitores do site que têm, em sua maioria, entre 18 a 34 anos. Beyoncé, que surgiu no cenário musical como integrante do grupo de R&B Destiny´s Child, líder nas paradas de sucessos, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por sua atuação em Dreamgirls, adaptação para as telonas do musical homônimo que fez um grande sucesso na Broadway. O filme recebeu oito indicações ao Oscar, cuja cerimônia de premiação acontece no próximo dia 25. A estrela de cinema Scarlett Johansson é a segunda colocada na lista deste ano, seguida pela primeira colocada no ano passado, Jessica Alba, que caiu para o terceiro lugar. Duas modelos brasileiras também estão no top 10: Adriana Lima, em quarto lugar, e Alessandra Ambrósio, em sexto. Os leitores do AskMen.com enviaram o número recorde de 8,5 milhões de votos online para a edição mais recente da pesquisa anual, que é feita desde 2001. De acordo com a ScoreMediaMatrix, que mede o trânsito em sites, o AskMen tem a maior audiência entre os sites de "estilo de vida masculino".