Beyoncé é a mais bonita do mundo

A cantora Beyoncé, ganhadora do prêmio Grammy, foi eleita a mulher mais bonita do mundo em 2012 pela revista People. Beyoncé, de 30 anos e casada com o rapper Jay-Z, deu à luz seu primeiro filho em janeiro, a menina Blue Ivy Carter.

"Eu me sinto mais bonita do que nunca porque tive um filho. Nunca havia me sentido tão conectada, nunca havia sentido que eu tinha tal propósito nesta terra", disse a cantora, em declaração à revista.

Beyoncé ficou no topo da lista anual preparada pela revista, juntando-se assim a outras vencedoras em anos anteriores - Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Nicole Kidman, Halle Berry, Jennifer Aniston, Angelina Jolie e a eleita no ano passado, Jennifer Lopez.

A cantora está se preparando para seu primeiro show depois de ter dado à luz. Será em Atlantic City, no Estado de New Jersey, em maio.

(Por Patricia Reaney)