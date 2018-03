Beyoncé divulga datas de shows no Brasil Beyoncé publicou ontem, 22, em seu site oficial um vídeo em que divulga as datas dos shows que fará no Brasil. Em branco e preto, as cenas revelam a cantora em momentos de lazer na praia e foram registradas em 2010, em um resort de Santa Catarina. Ao fundo, ouve-se Garota de Ipanema, na voz de João Gilberto. Ao todo, ela fará cinco show no País, começando em Fortaleza, dia 8/9, e terminando dia 13, no Rock in Rio.