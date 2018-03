Beyoncé cai das escadas em pleno show em Orlando

A cantora norte-americana Beyoncé Knowles caiu das escadas em pleno show em Orlando, no Estado da Flórida (EUA), nesta terça, 24, num acidente que seu representante chamou de "mera mancha" em toda sua carreira, segundo publicou a revista People. Veja também: Assista: Beyoncé cai das escadas em pleno show O acidente ocorreu quando durante o show, a cantora, que usava um vestido longo, saltos altos e cabelos soltos, girou a cabeça para movimentar seus cabelos e se desequilibrou caindo escadas abaixo, mas logo em seguida se levantou e continuou o show. No momento do acidente, Beyoncé, de 25 anos, cantava seu sucesso Ring The Alarm.