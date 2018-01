Beyoncé anuncia que cantará no Rock in Rio A cantora norte-americana Beyoncé anunciou na madrugada desta segunda-feira (04), a sua participação no festival Rock in Rio, no dia 13 de setembro. O show fará parte da turnê "The Mrs. Carter Show - World Tour", que tem início na Europa, e leva ao mundo o belo disco "4", uma carta de amor de Beyoncé ao seu marido, Jay-Z. Beyoncé será headliner da primeira noite do festival, e foi uma das mais votadas em pesquisa realizada pelo Rock in Rio. Sua última apresentação no Brasil aconteceu em 2010, quando fez cinco shows pela turnê mundial "I Am? Tour", passando por Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.