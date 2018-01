Beyoncé adia apresentação na Malásia após críticas

Um representante da Marctensia recusou-se a dizer se a decisão foi motivada pelas críticas do Partido Islâmico Pan-Malaio, o maior grupo de oposição do país, que pediu que a apresentação fosse cancelada porque promoveria "performances sensuais ocidentais". Em 2007, Beyoncé cancelou uma apresentação que faria na Malásia após ameaças do partido opositor islâmico. Na ocasião, a razão oficial para o cancelamento foi conflito de agenda. Mas Beyoncé foi para a Indonésia, também um grande país muçulmano, que tem regras menos rígidas sobre como os artistas devem se vestir e se comportar.

O governo da Malásia pede que artista mulheres se cubram dos ombros aos joelhos e não usem roupas com decotes. Funcionários de empresas de entretenimento dizem que as rígidas regras e as frequentes controvérsias desencorajam muitos astros a fazerem apresentações na Malásia.

Mas outras pop stars como Avril Lavigne e Gwen Stefani já se apresentaram na Malásia apesar de ameaças similares feitas pelos muçulmanos conservadores. As duas cantoras usaram roupas que mostravam poucas partes de seus corpos.